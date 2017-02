Domingo Ela Não Vai enche o Anhangabaú

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foliões enchem o vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, para acompanhar o bloco Domingo Ela Não Vai, que toca músicas de axé dos anos 1990. A concentração começou às 14h, na praça do Correio. O bloco deve seguir pela avenida São João, passar por outras ruas do centro e acabar na praça da República, por volta das 21h. A cantora Gretchen deve participar da festa. Jussara Fernandes, 21, moradora da Vila Buarque, reclama da sujeira e do mau cheiro. "Podiam ter dado uma limpada para a festa. O centro está tão abandonado." Para Jessica Roberta da Silva, 21, estudante que mora no centro, ao menos um item destoa do cotidiano daquela região: "Ao menos hoje tem polícia", diz. "E vai ter Gretchen." ZONA OESTE O bloco Bastardo, de Pinheiros (zona oeste), começou a andar pelas ruas do bairro neste domingo um pouco mais vazio, segundo vendedores. Formado na Vila Madalena, o bloco Bastardo foi batizado assim porque, segundo um dos integrantes, a rua não tem pai, mãe ou dono. Solange Andrade, 36, diz que neste sábado (25) estava muito melhor de público. "Hoje quase não fiz R$ 80 ainda." Vanessa de Paula Amorim, 23, em seu segundo Carnaval como vendedora, vai mais longe. "O pré-Carnaval, semana passada, estava com mais movimento. E ano passado estava melhor." As duas associam uma possível queda de público a expansão dos blocos pela cidade. "Na rua Augusta, para o centro, parece que está bom", diz Vanessa.