Após denúncia da mulher, Victor se afasta do 'The Voice Kids'

DIEGO BARGAS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo se pronunciou sobre o caso de agressão doméstica envolvendo o cantor Victor Chaves, da dupla Victor & Léo. Ele foi acusado na sexta (24) pela mulher, Poliana Bagatini, grávida de 4 meses, de agredi-la. O sertanejo é um dos jurados da segunda temporada do 'The Voice Kids'. Antes da exibição do programa neste domingo (26), o apresentador André Marques informou que a Globo "repudia toda e qualquer forma de violência e acredita que essa acusação precisa ser apurada com rigor, garantindo o direito de defesa na busca da verdade". Segundo o comunicado, Victor decidiu se afastar do programa para "se dedicar totalmente a este caso". Marques ainda anunciou que, em respeito às crianças, o programa seria mantido como foi gravado, com a participação de Victor. Telespectadores usaram as redes sociais para apontar que a presença de Victor foi visivelmente reduzida na edição. As assessorias da dupla Victor & Leo e do programa "The Voice Kids" não foram localizadas para comentar o caso.