Moraes Moreira aproveita Carnaval para celebrar seus 70 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pioneiro como cantor de trio elétrico, o cantor Moraes Moreira vai antecipar a comemoração de seu aniversário de 70 anos em Salvador (BA). O músico, que completa 70 anos em julho, fará duas apresentações no circuito Barra-Olinda ao lado do filho, Davi Moraes, neste domingo (26) e na próxima terça (28). O cantor vai aproveitar para antecipar a festa de aniversário e comemorar décadas de sucesso junto com o folião pipoca, sem cordas. Ao lado do filho, Moraes Moreira vai comemorar aniversário de 70 anos no Carnaval de Salvador "Estou com uma banda maravilhosa, além da parceria muito importante com meu filho Davi Moraes. Tenho toda uma história no Carnaval. Fui considerado por Dodô e Osmar o primeiro cantor de trio em 1975. Tenho um número imenso de sucessos, como 'Vassourinha' e 'Chame Gente', considerada o hino da Bahia", explicou Moraes sobre o motivo da escolha em homenagear a si próprio na folia.