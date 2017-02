Incrível: ponto no tênis de mesa dura dez minutos. Veja

Da redação Bem Paraná com sites

26/02/17 às 17:24 - Atualizado às 22:31 Da redação Bem Paraná com sites

(foto: Reprodução)

Um ponto no tênis de mesa é sempre emocionante. São cortadas e defesas que muitas vezes duram um longo tempo, mas o que aconteceu durante uma partida do Seamaster 2017 World Tour, uma competição da Federação Internacional de Tênis de Mesa, beirou a sandice. Foram mais de dez minutos na disputa de um único ponto. Foi o maior rali da história do tênis de mesa, segundo informou a Federação Internacional.

O ponto de mais de dez minutos foi jogado logo no início do terceiro set, quando a japonesa vencia por 2 sets a 0.

A partida era disputada por Li Jie (que defende a Holanda) e Hitomi Sato (Japão), e teve 766 rebatidas neste ponto e foi interrompido e jogado novamente depois que uma bolinha de uma mesa ao lado invadiu a área de disputa. A partida foi disputada no dia 23 de fevereiro, no Catar. A partida foi vencida por Li Jie por 4 sets a 3.