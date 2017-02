Bloco toca músicas de Rita Lee em ritmo de marchinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criado pela musicista Alessa Camarinha e pela figurinista Yumi Sakate, o bloco Ritaleena atrai foliões de todas as idades. Adultos, crianças e idosos se concentram em frente ao carro de som e animam a festa na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. O bloco cheio de bossa e cores surgiu da vontade de homenagear a cidade de São Paulo e a artista Rita Lee. O axé também domina a festa e anima a galera. André Gimaiel, 23, e Yasmim Frajuca, 23, vendem glitter para os foliões que chegam para curtir o bloco. Desde a semana passada, eles estão curtindo os blocos da cidade. Já passaram pelo Baixa Augusta e pelo bloco do Alceu Valença. Os foliões são embalados por sucessos como, "Doce Vampiro" em ritmo de marchinha, e "Mania de Você", pelo funk, e o axé "Panis et Circenses". O casal Fabiano Turcolo, 42, e Patricia Turcolo, 39, veio diretamente de Araras, do Rio de Janeiro, para curtir o bloco.