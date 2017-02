(foto: Reprodução)

As mulheres heterossexuais têm menos orgasmos do que homens e mulheres lésbicas ou bissexuais, diz estudo divulgado nos Estados Unidos. A matéria é da BBC Brasil.

Os resultados foram obtidos a partir de um levantamento com 52,6 mil pessoas nos Estados Unidos, que analisou o "intervalo de orgasmos" entre os gêneros e as diferentes orientações sexuais.



Realizado pela Universidade de Indiana, pela Universidade Chapman e pela Universidade de Claremont, todas nos Estados Unidos, o estudo mostra a proporção de pessoas que geralmente têm orgasmos. A diferença nem chega a ser gritante, mas mostra as mulheres heteros no fim da lista:

65% das mulheres heterossexuais

66% das mulheres bissexuais

86% das mulheres lésbicas

88% dos homens bissexuais

89% dos homens gays

95% dos homens heterossexuais