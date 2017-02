Bloco do PSTU toca marchinhas anti-Temer na Brasilândia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde deste domingo (26), militantes do PSTU entoam marchinhas em protesto ao presidente Michel Temer (PMDB) e ao prefeito João Doria (PSDB). O bloco foi criado no ano passado por estudantes que ocuparam escolas da região. Neste ano, tem como tema a reforma da Previdência e os cortes de gastos no governo Doria. A primeira música da lista foi contra a reforma da Previdência: "Ai, mas que tormento, até os 65 eu não aguento!" Outra música disse: "Mamãe, eu quero mamar. Doria não deixa." "A maioria dos blocos se concentra no centro. Estamos aqui para unir as pessoas e defendermos as mulheres, a questão LGBT, e lutarmos contra o racismo, homofobia e corrupção", afirma Marina Cintra, 21, estudante de história e uma das organizadoras. Para os moradores, a política não deve ser discutida apenas na época de eleições. "O Carnaval também é manifestação política. É importante ter essa proximidade da galera com a folia para ocuparmos mais os espaços públicos e lutarmos pelo país", diz Luíza Akimoto, 19, musicista e cantora, moradora da região que participa desde o início.