(foto: Reprodução/Ecovia)

O fluxo de veículos na BR-277, sentido praias a Curitiba, está alto no começo da noite deste domingo (26). Por volta das 18h50, eram mais de 1,5 mil carros por hora subindo a Serra do Mar. No sentido contrário, pouco menos de 600 carros por hora desciam ao Litoral.

No retorno a Curitiba, na terça-feira (28), é esperado um movimento de 35 mil automóveis que devem retornar pela BR-277. O fluxo estará alto desde as 11h da manhã devendo atingir 2,5 mil veículos entre 18h e 19h. Na quarta-feira de cinzas (29), 30 mil veículos devem retornar no sentido a capital do Estado. O movimento ficará esparso ao longo do dia.

Para garantir o atendimento a todos os usuários, a Ecovia montou uma base operacional móvel no km 40 da Serra do Mar, na BR-277, que está ajudando a reduzir o tempo de espera em atendimentos e remoções. As três bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), nos km 61, 35 e 11 da rodovia, também oferecem suporte para essas remoções e possuem infraestrutura, café e água para o conforto dos motoristas e passageiros.