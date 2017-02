Jards Macalé impulsiona gritos de 'Fora Temer' no Boitatá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim que foi anunciada a entrada do cantor Jards Macalé no palco do Cordão do Boitatá no centro do Rio, o público começou a gritar "Fora Temer". Macalé, que fez uma rápida participação, aderiu ao protesto contra o presidente Michel Temer e repetiu o coro dos foliões. Em algumas pausas da banda, durante as 8 horas de apresentação, as pessoas voltavam a protestar. Os gritos de "Fora Temer" se repetiram no Bloco Toca Rauuul!, também no centro do Rio. Puxado pelos músicos da banda, o coro era repetido com entusiasmo pelos seguidores do bloco que mistura o rock de Raul Seixos e ritmos de Carnaval. Nos dois blocos, muitas pessoas traziam a frase de protesto pintada no corpo. CRIVELLA A apresentação do bloco Toca Rauuul! também "homenageou" o novo prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB). Há seis anos, a banda faz releituras de canções do cantor e compositor Raul Seixas. "Nosso tema é: Pastor João e a Prefeitura Invisível. É uma brincadeira em homenagem ao nosso novo prefeito que é Bispo", conta Ricardo Dias, um dos músicos fundadores do bloco. O tema foi inspirado na música "Pastor João e a Igreja Invisível", em que Raul Seixas narra a história de um religioso charlatão. Este é o sexto desfile do bloco, que também trouxe clássicos como "Maluco Beleza" e "Tente outra vez", entre outras músicas.