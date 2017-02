Austríaco vence o Aberto do Rio e ergue primeiro troféu na temporada

Ao final do jogo, Thiem vestiu uma camisa amarela com o nome Brazuca (foto: Reprodução/Facebook/Rio Open)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O austríaco Dominic Thiem (8º do ranking mundial) conquistou na tarde deste domingo (26) o título do Aberto do Rio, que lhe rende 500 pontos na classificação da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). Ele venceu na decisão, disputada no Jockey Clube do Rio, o espanhol Pablo Carreño Busta (24º) por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Foi o primeiro título do austríaco na temporada e o oitavo em sua carreira. Até hoje, Thiem só havia conquistado o troféu de um torneio ATP 500, em Acapulco, no ano passado. Apontado como uma das promessas da nova geração, mesmo com a taça na capital fluminense ele deve cair uma posição no ranking mundial e aparecer em nono, porque defendia 500 pontos pela conquista no México em 2016.