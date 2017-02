Bloco mais antigo de Brasília, Pacotão critica racionamento de água no DF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 39 anos de existência e conhecido por suas sátiras políticas, o Pacotão, bloco de Carnaval mais tradicional de Brasília, continua extraindo do noticiário material fértil para animar os foliões. Os foliões se concentraram na 302 Norte por volta das 16h30 deste domingo (26). Às 17h30, cerca de 2.000 de pessoas acompanhavam o bloco, que desfila desde 1978. Um ano após esconjurar a corrupção com a marchinha Suruba no Alto Escalão, os carnavalescos se voltaram para uma preocupação mundial que, nos últimos meses, tornou-se um problema local: o risco da falta d'água no Distrito Federal. A música Banho Tcheco foi escolhida em meio à queda no nível dos reservatórios de água brasilienses. O governo do Distrito Federal foi obrigado a implementar o racionamento em sistema de rodízio. Em vigor desde janeiro em algumas cidades do DF, a medida afetará outras regiões, como o Plano Piloto, a partir desta segunda (27). "É banho de bacia / Tcheco, Tcheco, Tcheco / Falta água noite e dia / Tcheco, Tcheco, Tcheco / O Pacotão que vai falar / A falta de gestão faz o DF afundar", acusa parte da letra composta por Antonio Jorge Sales, Antonio Carlos Sales, Thayane Sales e Hadassa Dolbeth Sales e escolhida entre dezenas de inscritas. "O Pacotão atrai velhos com seus netos e bisnetos, jovens, tem macumbeiro, feiticeiro, católico, evangélico, espírita e até um judeu preto, que sou eu. É um bloco 'sujo', mas familiar", comenta um dos fundadores do bloco, o jornalista Cícero Lopes, elogiando o caráter "ecumênico" do Pacotão. "Em quase quatro décadas, nos firmamos como um bloco de foliões, autêntico, brasiliense. Para mim, o Carnaval de Brasília ainda é o Pacotão, onde não há uma briga", acrescenta o jornalista. Para Cícero, a crise econômica favorece que mais pessoas permaneçam na cidade e prestigiem os festejos locais, que nos últimos anos vem crescendo e se profissionalizando, com alguns blocos arrastando centenas de milhares de foliões. SÁTIRA E BOM HUMOR Acostumada com o Carnaval do Rio de Janeiro, a professora Vania Cabral do Santos destaca o crescimento do número de blocos brasilienses nos últimos anos. "Os últimos quatro anos, eu passei no Rio de Janeiro. Este ano, optei por ficar em Brasília para conhecer e por ver que o número de blocos vem aumentando. Gostei do bloco a que fui neste sábado (25) [Babydoll de Nylon, que reuniu 160 mil pessoas, segundo a Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social]", comenta a professora, em sua primeira vez no Pacotão. Apesar da chuva que caía na capital federal, Vania não se sentiu desestimulada. Para a professora, o humor aliado à sátira política é o diferencial do bloco. "Acho boa esta irreverência do bloco. Assim a gente brinca, se alegra, mas sem deixar de lado a parte política, a realidade nacional", comenta. O empresário Ricardo Araújo entrou no clima de criticar com bom humor a política brasileira, tendo se fantasiado de político preso aproveitando o indulto de Carnaval. "Decidi aproveitar no Pacotão porque acho um bloco adequado ao momento que o país atravessa. Na companhia da minha escolta policial [parentes e amigos], decidi vir participar, dar minha contribuição para a alegria do Carnaval, uma grande brincadeira", diz.