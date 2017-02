Inscrito na fila da casa própria em Curitiba precisa renovar cadastro

Os cidadãos que estão inscritos na fila de imóveis populares da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) devem manter atualizadas as informações no cadastro. A atualização precisa ser feita anualmente para evitar o cancelamento da inscrição.

A atualização pode ser feita online, pelo site da companhia ou na página de serviços ao cidadão do site da Prefeitura de Curitiba. Além de atualizar as informações pela internet, os inscritos têm a opção de renovar os dados nas agências da Cohab espalhadas pela cidade. Para isto deverá agendar um horário pelo Alô Cohab (0800 41 32 33) na agência mais próxima de sua casa ou trabalho.

“A renovação anual da inscrição é uma forma de medirmos a real demanda por moradia popular na cidade. Se a pessoa não renova, ela está indicando que não tem mais interesse em um imóvel do programa habitacional”, explica o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

O inscrito que deixa de renovar após um ano é automaticamente excluído do cadastro e perde a chance de ser convocado para adquirir a casa própria. É comum pessoas afirmarem que estão aguardando uma convocação da Cohab, mas que na realidade estão com suas inscrições canceladas. Nestes casos, uma nova inscrição precisará ser feita, gerando um tempo maior de espera pelo atendimento habitacional.

O candidato recebe um comprovante impresso na ocasião da inscrição, onde está informada a data de renovação do cadastro. O inscrito fornece um e-mail para contato e, para impedir que os cidadãos com interesse em permanecer na fila esqueçam de efetuar a renovação, a Cohab envia três avisos alertando para a data de vencimento – 90, 60 e 30 dias antes do fim do prazo.

Cadastro

Além da renovação anual obrigatória é importante que os inscritos mantenham sempre o cadastro atualizado. É necessário informar à Cohab sobre alterações na renda, composição familiar, estado civil e principalmente endereço, pois são dados que influenciam no sistema de convocação.

Se uma família não informa que passou da faixa 1 (renda até R$ 1,8 mil) para faixa 2 (acima de R$ 1,8 mil), ela pode ser convocada, mas na hora de assinar o contrato não consegue aprovar o financiamento na Caixa Econômica.