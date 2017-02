Caminhão quebra e Desmanche encerra bloco após andar 50 metros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bloco Desmanche, um dos maiores deste domingo (26) em São Paulo e que desfilava pela rua Augusta, teve um problema técnico e encerrou o desfile antes do previsto. Previsto para terminar o circuito no fim da rua Augusta, o caminhão de som –que estava lotado de foliões– teve falha no freio. O bloco andou por cerca de 50 metros, da sede da balada Desmanche até a rua Antônio de Queiroz. O som foi desligado e os integrantes do blocos deixaram o caminhão. O público, no entanto, não esmoreceu e ainda ocupa a rua Augusta. Há algumas caixas de som em veículos ao longo da via. CONFUSÃO No final do bloco Bastardo, em Pinheiros, houve um pequeno foco de confusão. A reportagem presenciou um homem tentando beijar, sem consentimento, mulheres que passavam por ele. A psicóloga Ana Teresa, 41, tentou impedir. "A primeira ele agarrou e ela conseguiu se desvencilhar. A segunda que vi ele tentando beijar, falei para parar." Houve um princípio de confusão, com troca de empurrões. Ele passou a chamar Ana de "sapatão". A confusão foi separada logo em seguida. O homem afirmou à reportagem que estava fazendo isso porque "é Carnaval". Ana Teresa afirma que foi a primeira vez neste Carnaval que viu esse tipo de assédio. Já sua amiga, Letícia Malavolta, 37, também psicóloga, diz que viu bastante desse tipo de comportamento ontem no Largo da Batata.