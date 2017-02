Prefeitura de SP avalia punições ao bloco Agrada Gregos após confusão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeitura de São Paulo diz que vai avaliar possíveis irregularidades no desfile do bloco Agrada Gregos, que passou pela Bela Vista, na região central, na tarde deste sábado (25). A CET estimou que cerca de 80 mil foliões acompanharam o bloco. A estimativa era de que passassem cerca de 20 mil, número máximo permitido pela prefeitura. Carros ficaram ilhados em meio à folia e um ônibus foi invadido por foliões e depredado, após o desfile tomar um caminho diferente do informado à companhia de trânsito. A reportagem perguntou se a prefeitura puniria o bloco com multa em dinheiro ou com suspensão do Carnaval do ano que vem e, segundo a assessoria, a gestão está avaliando o que fazer.