Blocos no Rio levam mais de 500 mil pessoas às ruas neste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os principais blocos de carnaval do Rio arrastaram 580 mil foliões neste domingo (26), em vários locais da cidade, segundo balanço da Riotur divulgado às 20h. O tradicional Simpatia É Quase Amor, que desfila pela orla de Ipanema, zona sul, teve a participação de 250 mil foliões. Também na zona sul, o Bangalafumenga, no Aterro do Flamengo, carregou 150 mil pessoas. No centro, o Cordão do Boitatá, levou 50 mil pessoas à Praça XV e contou com a participação de caras conhecidas da MPB, como Jards Macalé e João Donato. Também no centro, o Toca Raul atraiu 10 mil pessoas, que assistiram à uma mistura de rock e ritmos de carnaval. O Cachorro Cansado, do Flamengo, registrou 12 mil pessoas. O Areia, no Leblon, 50 mil, assim como o Primeiro Amor, na Barra da Tijuca. E o Vermelho e Branco da Colônia, da Ilha do Governador, 10 mil.