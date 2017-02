Recife tem engarrafamento quilométrico perto do principal palco da cidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O esquema de trânsito montado pela prefeitura do Recife no acesso ao Marco Zero está causando um engarrafamento quilométrico nesta terceira noite oficial do Carnaval da cidade. Com uma das duas faixas interditadas no Cais do Apolo, a fila de carros se estende por cerca de 1 quilômetro. No local fica a sede do governo municipal, onde foi disponibilizado estacionamento gratuito. Guardas de trânsito e orientadores tentam organizar o fluxo na área. O tráfego pesado também está afetando os usuários de ônibus. É grande a fila nas paradas especiais próximo ao foco da folia recifense. A tendência é que a quantidade de foliões aumente mas próximas horas. No principal palco do Carnaval do Recife, o Marco Zero, a noite é dedicada ao samba. Além de cantores e grupos locais se apresentam neste domingo (26) Jorge Aragão e Leci Brandão.