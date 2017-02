Paraíso do Tuiuti abre o desfile no Sambódromo do Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Paraíso de Tuiuti, escola que subiu do Grupo de Acesso, abrirá a noite com um desfile sobre Tropicalismo, "Carnavaleidoscópio tropifágico". Fará referências ao manifesto antropófago dos modernistas, ao conceito de tropicalismo, com acenos a a Caetano Veloso e Gilberto Gil, e menções aos Panteras Negras, ao rock e à contracultura dos anos 1960. O refrão do samba cita o Parangolé, obra de Hélio Oiticica que nasceu das experiências dele com a comunidade da Escola de Samba Estação Primeira da Mangueira. O clima é de uma garoa leve, mas persistente. ATRASO Às 22h10, com dez minutos de atraso, o cronômetro da Marquês de Sapucaí foi zerado para a entrada da primeira das seis escolas a desfilar na noite deste domingo (26) no Rio, a Paraíso do Tuiuti Como as demais, a escola terá até 75 minutos para cruzar a avenida, uma mudança em relação aos anos anteriores, quando o limite era de 82 minutos.