Oscar revela seus vencedores na noite deste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (26), Los Angeles sedia a 89ª edição do Oscar, o mais importante prêmio do cinema hollywoodiano. O campeão de indicações é o musical "La La Land": são 14, em 13 categorias. Com a marca, o filme de Damien Chazelle se iguala a "Titanic" (1997) e "A Malvada" (1950). Mas o recorde mais marcante é o de indicações a negros, uma resposta às críticas feitas à premiação do ano passado, quando a hashtag #OscarsSoWhite assinalou a ausência de afrodescendentes. Confira algumas informações sobre a premiação que começa daqui a pouco. ORDEM A ordem de premiação é a seguinte: ator coadjuvante, figurino, maquiagem e cabelo, documentário, edição de som, mixagem de som, atriz coadjuvante, filme de língua estrangeira, animação em curta-metragem, animação em longa-metragem, direção de arte, efeitos visuais, montagem, curta-metragem, curta documental, direção de fotografia, trilha sonora, canção original, roteiro original, roteiro adaptado, direção, ator, atriz e filme. FAVORITA A favorita ao Oscar de melhor atriz é Emma Stone, a Mia de "La La Land". Ela concorre pela segunda vez: a anterior foi por "Birdman", na categoria de coadjuvante, em 2015. SEGUNDA VEZ Pharrell Williams concorre hoje a um Oscar pela segunda vez. Ele disputou a estatueta de canção com "Happy", de "Meu Malvado Favorito", em 2014, e é o produtor de "Estrelas Além do Tempo", que disputa a categoria de melhor filme. APRESENTADOR O comediante norte-americano Jimmy Kimmel apresentará o Oscar deste ano. Essa será a estreia de Kimmel, 49, âncora do programa "Jimmy Kimmel Live", como apresentador da cerimônia.