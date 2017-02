Mahershala Ali leva Oscar de melhor ator coadjuvante por 'Moonlight - Sob a Luz do Luar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - E o vencedor na categoria de melhor ator coadjuvante foi: Mahershala Ali, por "Moonlight - Sob a Luz do Luar". Vencedor por "Moonlight", Mahershala Ali já havia faturado os principais prêmios do ano. Ele também atua em "Estrelas Além do Tempo". Prêmio merecido para Mahershala Ali, que já havia sido indicado ao Globo de Ouro. Mais conhecido pelo papel do lobista Remy Danton em "House of Cards", Ali faz um personagem carismático em "Moonlight". Ao mesmo tempo em que é o traficante que vende crack involuntariamente para a mãe do protagonista Chiron, ele se torna a figura paterna que falta ao personagem. É também uma resposta da Academia à campanha contra o Oscar tão branco de 2016. "Temos a benção de trabalhar com esses personagens", diz Mahershala Ali, que também agradece à esposa. Muitos esperavam um discurso mais politizado de Mahershala Ali, que se converteu ao Islamismo quando tinha 25 anos. Mas ele preferiu agradecer aos professores de dramaturgia, ao diretor Barry Jenkins, à equipe e ao elenco de "Moonlight". Quase foi às lágrimas.