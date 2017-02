Saga Harry Potter comemora seu primeiro Oscar

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não teve Daniel Radcliffe, Emma Watson nem Rupert Grint, mas a saga Harry Potter enfim conquistou seu primeiro Oscar. Veio neste domingo (26), com "Animais Fantásticos e Onde Habitam" em melhor figurino. Mas, para os fãs do bruxinho, não importa que o prêmio tenha vindo apenas de um spin-off (um filme derivado). Pelas redes sociais, eles comemoraram a primeira estatueta de Hogwarts. A celebração foi tanta que "Animais Fantásticos" rapidamente apareceu na noite deste domingo (26), nos "trending topics" do Twitter, os assuntos mais comentados da rede naquele momento.