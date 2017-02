SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Viola Davis ganhou, finalmente, o Oscar de melhor atriz coadjuvante por "Um Limite Entre Nós". Era favorita. A atriz foi indicada duas vezes anteriormente, por "Dúvida" e "Histórias Cruzadas". "Pessoas me perguntam o tempo todo: 'que tipo de história você quer contar?' E eu digo que temos que exumar esses copos, de pessoas que sonharam e não conseguiram concretizar esses sonhos. Graças a Deus me tornei uma artista, acho que é a única profissão que celebra o que significa viver uma vida", disse a atriz em seu discurso, agradecendo à equipe de "Um Limite Entre Nós". As duas principais categorias até agora, para atores coadjuvantes, vão para negros. Merecidas vitórias, mas impossível não enxergar também como uma reação da Academia às críticas do ano passado, quando não houve nenhuma indicação para atores negros.