SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme iraniano "O Apartamento" ficou com a estatueta na categoria produção estrangeira. Na trama, um casal aluga um apartamento, onde a mulher é atacada, o que desencadeia uma crise conjugal. O filme, no entanto, ficou famoso por causa de seu diretor, Asghar Farhadi. O cineasta protesta contra o decreto anti-migratório do presidente americano Donald Trump e não foi à cerimônia. "Cineastas criam empatia entre nós e os outros, empatia de que precisamos mais do que nunca", escreveu o diretor iraniano Asghar Farhadi no discurso que enviou à cerimônia da qual não participa em respeito "a seus compatriotas". Ashgar Farhadi esperava comparecer à cerimônia, mas mudou seus planos após a adoção pelo governo Trump, em janeiro, dos decretos que barram o ingresso em território americano de refugiados e de cidadãos de sete países de maioria muçulmana. A medida foi barrada pela Justiça dos Estados Unidos.