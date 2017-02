Integrantes de escola de samba são feridos por carro alegórico no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro alegórico da Paraíso da Tuiuti bateu em um muro na área de concentração da Marquês de Sapucaí e, com o choque, seis pessoas se feriram. Três ambulâncias e um carro de bombeiros estão no local. Segundo testemunhas, o carro derrapou no setor 1, ainda antes de entrar na avenida, e esmagou as pessoas contra a grade. Não foi informada a gravidade dos ferimentos, mas há um homem com o braço severamente machucado e uma mulher com a perna muito ferida. Jaime Cezário, carnavalesco da escola Porto da Pedra, estava na entrada da avenida e foi um dos atingidos, sem maior gravidade. "Primeiro, ele [o carro alegórico] avançou para o lado da grade, e o povo não teve como fugir. Depois, ele foi em alta velocidade para a direita, onde eu estava. Tivemos de nos jogar casa um para um lado, para não sermos esmagados", disse. Segundo Cezário, o último carro da Tuiuti perdeu o controle ao acelerar. "A escola estava abrindo um buraco, então eles devem ter ficado preocupados em não prejudicar o desfile e aceleraram. O motorista perdeu o alinhamento da avenida", disse o carnavalesco, que sofreu um corte na perna e foi atendido no posto médico do sambódromo.