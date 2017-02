Trump pretende elevar gasto militar e cortar verba ambiental, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, quer elevar fortemente os gastos militares, enquanto cortará verbas da agência ambiental no primeiro orçamento de seu governo, informou neste domingo (26) o jornal "The New York Times". Segundo a publicação, o republicano dará as diretrizes em reunião nesta segunda-feira (27) com representantes das agências do governo para discutir os gastos estatais no próximo ano fiscal, que começa em 1º de outubro. As medidas estão em um rascunho do diretor do Escritório de Gestão e Orçamento, Mick Mulvaney, afirmam membros do gabinete ao jornal. O texto final deve ser apresentado na reunião para avaliação dos diretores das agências. Além da Agência de Proteção do Meio Ambiente, também sofrerão cortes programas sociais, como vales para famílias de baixa renda, mas serão mantidos os recursos da Seguridade Social e do Medicare (seguro-saúde para idosos). Por outro lado, o jornal ainda não traz detalhes sobre algumas das ações mais emblemáticas de Trump, como o muro na fronteira com o México, tampouco a previsão de arrecadação após a redução de impostos para as indústrias. O orçamento, afirmam membros do gabinete, é desenvolvido por uma pequena equipe chefiada pelo estrategista-chefe de Trump, Stephen Bannon. A intenção é alterar fortemente a forma como o governo gasta seus recursos. Ele também deverá ser o principal assunto de Trump no discurso conjunto no Congresso, na terça-feira (28). Este será o primeiro grande encontro com os parlamentares depois de sua posse, em 20 de janeiro. Em 40 dias de governo, o republicano usou mais decretos nas primeiras medidas e teve pouco contato com as duas Casas. O maior atrito foi em relação à demora na aprovação de seus secretários.