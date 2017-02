Participação de Lázaro Ramos e Seu Jorge deixa internautas felizes

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois brasileiros marcaram presença durante a transmissão do Oscar, na noite deste domingo (26), nos EUA. Embora nenhum filme do país tenha concorrido à estatueta, Lázaro Ramos e Seu Jorge foram chamados, juntos com artistas do mundo todo, para comentarem seus filmes favoritos. Enquanto o ator da Globo citou "O Poderoso Chefão" e "Faça a Coisa Certa", o músico lembrou "E.T.". Na internet, os usuários das redes sociais se mostraram surpresos com a participação repentina dos dois. Na falta de um prêmio para o Brasil, muitos celebraram a aparição deles.