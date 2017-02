Secretaria Municipal de Saúde do Rio confirma 20 feridos em acidente

LUIZA FRANCO E MARCO AURÉLIO CANÔNICO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao menos vinte pessoas ficaram feridas em acidente com um carro alegórico da escola Paraíso da Tuiuti, no Sambódromo do Rio de Janeiro, no primeiro desfile deste domingo (26). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, oito feridos foram transferidos para hospitais em ambulâncias; 12 foram atendidos no próprio Sambódromo. Segundo testemunhas, o carro derrapou no setor 1, na área de concentração, e prensou pessoas contra o muro. O carro bateu duas vezes, primeiro à esquerda e depois à direita, onde a colisão foi menos grave. Os feridos estão sendo levados ao Hospital Souza Aguiar, próximo à região da Marquês de Sapucaí. "Com a chuva, o carro pendeu para o lado esquerdo. Tentou-se trazer para o meio, mas ele se desgovernou. Com isso, as pessoas nas laterais ficaram feridas. Foram devidamente atendidas, e vamos continuar o nosso Carnaval", diz o diretor de Carnaval da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba), Elmo dos Santos. Jaime Cezário, carnavalesco da escola Porto da Pedra, estava na entrada da avenida e foi um dos atingidos, sem maior gravidade. "Primeiro, ele [o carro alegórico] avançou para o lado da grade, e o povo não teve como fugir. Depois, ele foi em alta velocidade para a direita, onde eu estava. Tivemos de nos jogar casa um para um lado, para não sermos esmagados", disse. Segundo Cezário, o último carro da Tuiuti perdeu o controle ao acelerar. "A escola estava abrindo um buraco, então eles devem ter ficado preocupados em não prejudicar o desfile e aceleraram. O motorista perdeu o alinhamento da avenida", disse o carnavalesco, que sofreu um corte na perna e foi atendido no posto médico do sambódromo.