Confira todos os vencedores do Oscar 2017

MELHOR ATOR COADJUVANTE Mahershala Ali, por "Moonlight - Sob a Luz do Luar" MELHOR FIGURINO Colleen Atwood, por "Animais Fantásticos e Onde Habitam" MELHOR MAQUIAGEM E CABELO Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson, por "Esquadrão Suicida" MELHOR DOCUMENTÁRIO "O.J.: Made in America" MELHOR EDIÇÃO DE SOM "A Chegada" MELHOR MIXAGEM DE SOM "Até o Último Homem" MELHOR ATRIZ COADJUVANTE Viola Davis, por "Um Limite Entre Nós" MELHOR FILME EM LÍNGUA ESTRANGEIRA "O Apartamento" MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO "Piper: Descobrindo o Mundo" MELHOR ANIMAÇÃO "Zootopia" MELHOR DIREÇÃO DE ARTE "La La Land - Cantando Estações" MELHORES EFEITOS VISUAIS "Mogli: O Menino Lobo" MELHOR MONTAGEM "Até o Último Homem" MELHOR CURTA-METRAGEM EM LIVE-ACTION "Sing" MELHOR DOCUMENTÁRIO DE CURTA-METRAGEM "Os Capacetes Brancos" MELHOR FOTOGRAFIA "La La Land - Cantando Estações" MELHOR TRILHA SONORA Justin Hurwitz, por "La La Land" MELHOR CANÇÃO ORIGINAL "City of Stars", de "La La Land - Cantando Estações" MELHOR ROTEIRO ORIGINAL "Manchester à Beira-Mar" MELHOR ROTEIRO ADAPTADO "Moonlight - Sob a Luz do Luar" MELHOR DIREÇÃO Damien Chazelle, por "La La Land - Cantando Estações" MELHOR ATOR Casey Affleck, por "Manchester à Beira-Mar" MELHOR ATRIZ Emma Stone, por "La La Land - Cantando Estações" MELHOR FILME "Moonlight"