Apresentadores anunciam vencedor errado para melhor filme

Jordon Horowitz, produtor de La La Land, mostra o cartão certo com o nome do vencedor (foto: Reprodução)

A entrega do Oscar teve um mico daqueles para entrar para a história. Warren Beatty e Faye Dunaway anunciaram o vencedor do Oscar de melhor filme para La La Land, mas quem ganhou mesmo foi Moonlight. Até na página oficial do Oscar 2017 primeiro foi publicado que o vencedor era La La Land, que já havia ganho seis prêmios na noite.

A equipe de La La Land subiu ao palco, recebeu os Oscars e discursou. De repente um burburinho no palco. O prêmio estava errado. A desculpa foi que Beatty e Dunaway estavam com um envelope errado, o de melhor atriz, que foi ganho por Emma Stone, protagonista de La La Land. Já Emma estranhou, pois, segundo disse, o envelope ficou com ela o tempo todo depois de receber o Oscar.

Um dos produtores do filme, Jordon Horowitz, tirou um outro envelope que estava nas mãos de Beatty e mostrou para todos que o vencedor era Moonlight.