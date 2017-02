Depois de equívoco histórico, 'Moonlight' é o verdadeiro vencedor do Oscar 2017

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - E o prêmio máximo do Oscar vai para: "La La Land - Cantando Estações". Esse foi o anúncio de Warren Beatty. Minutos depois, no entanto, depois que o elenco já estava inclusive agradecendo, veio a correção. O vencedor foi, na verdade, "Moonlight - Sob a Luz do Luar". Um momento inacreditável, inédito na história do Oscar, que fez a organização do miss universo de 2015 ficar com inveja. Beatty diz que se confundiu porque o envelope trazia o nome da atriz Emma Stone, de "La La Land". E, por isso, teria levado tanto tempo para falar o nome do melhor filme do Oscar. Com isso, "La La Land" repete performance de "A Malvada", com 14 indicações e seis estatuetas; mas o filme de 1950 levou a de melhor filme. Script da premiação de certa forma repete o que aconteceu no ano passado, quando "Mad Max: Estrada da Fúria" ganhou seis Oscar, mas o de melhor filme ficou com "Spotlight" (com duas no total); neste ano, "Moonlight" ganhou três Oscar, incluindo o principal, enquanto o derrotado "La La Land" levou seis Oscar. MELHOR ATRIZ A vencedora foi Emma Stone, por "La La Land - Cantando Estações". A atriz falou sobre "sorte" em seu discurso. Ela não era a primeira opção para o papel, oferecido a Emma Watson. Mas a atriz de "Harry Potter" teria feito várias exigências, inviabilizando sua participação. Sorte de Emma Stone. MELHOR ATOR O vencedor foi Casey Affleck, por "Manchester à Beira-Mar". "Estou estupefato", diz Casey Affleck ao receber o prêmio. "Ben [Affleck], eu te amo", conclui o ator. Casey Affleck já havia sido indicado como coadjuvante, por "O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford". MELHOR DIRETOR O vencedor foi Damien Chazelle, por "La La Land - Cantando Estações". Ele tornou-se o mais jovem ganhador do Oscar de melhor diretor.