'Não sei o que aconteceu', diz Emma Stone sobre gafe do Oscar

RODRIGO SALEM LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS (FOLHAPRESS) - "Não sei o que aconteceu", disse Emma Stone nos bastidores da cerimônia que ocorreu na noite deste domingo (26), em Los Angeles. Ela refere-se à gafe do evento, quando, já ao fim, Warren Beatty e Faye Dunaway se confundiram e concederam o prêmio de melhor filme a "La La Land - Cantando Estações". Na realidade, a Academia premiou "Moonlight". A gafe foi percebida e corrigida quando o elenco do filme de Damien Chazelle já fazia seus agradecimentos no palco. Beatty se desculpou e disse que se confundiu ao ler no envelope o nome de Emma Stone e o título de "La La Land". "Eu não estava tentando ser engraçado", disse o ator. Stone, que levou a estatueta de melhor atriz, refutou o comentário e disse que o envelope com seu nome estava sob sua tutela o tempo todo. "Eu amo 'Moonlight' para caramba. Claro que foi bom ouvir 'La La Land', mas ficamos muito empolgados por 'Moonlight', que é um dos melhores filmes de todos os tempos", completou a atriz.