Para presidente do clube, número de gols sofridos assustam

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva lançou sua campanha para a reeleição na última quarta-feira. Se fora de campo as coisas vao ficar cada vez mais acirradas, dentro de campo, pelo que o time mostrou até agora, também não deve haver tranquilidade. Apesar da boa campanha e três vitórias em cinco jogos, são 13 gols sofridos, o que torna o time comandado por Rogério Ceni a segunda pior defesa do Paulista (fica à frente apenas do Linense, com 15). Leco aprecia o futebol ofensivo, mas admite que os gols sofridos assustam –já chegou, inclusive, a conversar com Rogério sobre isso. "Isso era bom no Santos lá atrás, fazia 7 e tomava 3 ou 4. Nós não estamos preparados para isso, nós temos que parar de tomar gol (risos). Ainda bem que estamos fazendo muitos, o Rogério até falou para mim: 'estamos vivendo emoções, presidente'. Tivemos 19 conclusões, tomamos dois gols. Isso não é bom, claro, mas nós vamos corrigir", explicou após lançar sua campanha. Enquanto disputa a reeleição, o presidente são-paulino não sabe se contará com o apoio político de Ceni –ele espera que sim, mas respeita as posições do ex-goleiro. "Imagino que sim, me dou superbem com ele, ele expressa isso nas pequenas coisas do cotidiano. Estive ontem com ele depois do jogo (vitória sobre o São Bento por 3 a 2), conversamos, ele está vendo que esse São Paulo é um São Paulo que ele gosta. As eleições do São Paulo acontecem em abril, e Leco disputa a presidência com José Eduardo Mesquita Pimenta, que presidiu o clube entre 1990 e 1994.