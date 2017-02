Santos tem semana livre e volta de 'pilares' antes de clássico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de dias turbulentos, Dorival Júnior finalmente começa a ganhar boas notícias na Vila Belmiro. Além da vitória sobre o Botafogo e da volta de Ricardo Oliveira, o treinador santista deve ganhar, ao longo da semana, outros dois importantes jogadores que foram definidos por ele, assim como o camisa 9, como "pilares" da equipe: Renato e Lucas Lima. Renato não entra o campo desde a estreia do Santos, na goleada por 6 a 2 sobre o Linense. Com um estiramento na panturrilha, ele foi desfalque nas cinco partidas seguintes. Já Lucas Lima sofreu uma lesão no joelho no clássico contra o São Paulo e, desde então, vinha sendo substituído por Léo Cittadini, que levou uma pancada contra o Ituano e também se machucou. Com a volta dos três jogadores, Dorival Júnior poderá utilizar Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira juntos pela primeira vez em 2017. E justamente no clássico contra o Corinthians, marcado para o próximo dia 4, em Itaquera, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. No setor defensivo, os problemas também começam, aos poucos, a diminuir. Se há duas rodadas Dorival não tinha Cléber, suspenso, e David Braz, ainda voltando à forma física ideal após se recuperar de uma lesão na panturrilha, hoje ele tem os dois à disposição e aptos a aguentar os 90 minutos –além de Lucas Veríssimo e Yuri, titulares no começo da temporada. Para completar, o técnico poderá finalmente, depois de quatro jogos em dez dias, ter uma semana inteira para trabalhar a equipe. É a oportunidade para testar novas opções, esquemas e corrigir os erros cometidos, até porque, no mês de março, o time do Santos passará por uma maratona de jogos entre Campeonato Paulista e Libertadores: serão oito partidas no mês. Quem continua como desfalque: Vanderlei – fratura no dedo da mão Luiz Felipe – ruptura de ligamento no joelho Gustavo Henrique – ruptura de ligamento no joelho Caju - lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda Léo Cittadini – fissura em osso do joelho Vladimir Hernández – não regularizado por problemas na documentação