Victor (esquerda) e Léo (direita) no The Voice Kids (foto: Divulgação)

O cantor Victor Chaves, da dupla com Léo, pediu afastamento do programa "The Voice Kids", da TV Globo. O apresentador da atração, André Marques, foi quem noticiou o fato neste domingo. O sertanejo, que é um dos jurados do programa, se afastou após vir à tona a denúncia de que teria agredido a mulher, Poliana Bagatini, grávida do segundo filho do casal.

Na abertura do programa, o apresentador tratou de classificar a acusação como "bastante grave" e ressaltou que "a Globo repudia toda e qualquer forma de violência", destacando ainda que a "acusação precisa ser apurada com rigor, garantindo o direito de defesa na busca da verdade". Em seguida, informou que o próprio cantor pediu para se afastar do programa com o intuito de "se dedicar totalmente a esse caso".

Inicialmente, a emissora havia dito que manteria o cantor na edição deste domingo, já que o programa estava gravado. Contudo, acabou cortando todas as suas falas, exibindo-o apenas nas imagens abertas de estúdio.

A Denúncia

Poliana Bagatini registrou um boletim de ocorrência contra o marido em Belo Horizonte (BH) na sexta-feira (24) e no dia seguinte realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal da capital mineira. Ela alega ter sido jogada no chão e chutada diversas vezes.

A Polícia Civil também informou que a mãe de Victor registrou queixa contra a nora, mas não informou o conteúdo da queixa. O cantor, entretanto, ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.