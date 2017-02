Servidores fazem curso sobre direitos humanos

A Escola de Educação em Direitos Humanos da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, já ofereceu quase 200 horas em curso de formação para 140 servidores do Departamento do trabalho, que atuam nas Agências do Trabalhador.



O Projeto de Qualificação Profissional prevê capacitação continuada aos servidores que atuam nas Agências do Trabalhador e será promovido em 40 municípios do Estado. “Os servidores que passam pela escola, além da formação técnica, são conscientizados sobre a necessidade de um atendimento mais humanizado. Queremos reforçar esse conceito também no interior do Estado”, comentou Artagão Júnior, secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.



NOVIDADE - Entre cursos, debates e palestras programados para 2017, a Escola de Educação em Direitos Humanos conta com um novo recurso: uma série de web palestras destinadas aos servidores da socioeducação. No primeiro ciclo, são cinco palestras de 30 minutos cada uma e com temas relacionados ao socioatendimento. Abordagem não violenta, justiça restaurativa e segurança na socioeducação são alguns dos assuntos abordados. Esse recurso é uma maneira de encurtar distâncias e manter os servidores em constante formação.



“A Escola de Educação em Direitos Humanos é responsável pelos programas de capacitação e atua não só na infraestrutura, providenciando as condições físicas, mas, principalmente, na coordenação pedagógica dos cursos, seja elaborando o projeto, contratando os docentes, certificando os servidores e definindo o programa que será desenvolvido”, explicou Sônia Virmond, diretora da escola. Em 2016, quase 600 colaboradores foram capacitados em mais de 120 horas de curso.