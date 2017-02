(foto: Gilvan de Souza/ Flamengo oficial)

A transferência de Marcelo Cirino para o Internacional, ao que tudo indica, está finalmente (e novamente) perto de ser concretizada. Na última sexta-feira, o clube gaúcho havia dado o prazo de até o final do dia para selar a negociação com o Atlético-PR - com o Flamengo, já está tudo acertado há algum tempo. Em seguida, estendeu o prazo e manteve as negociações. E de acordo com o Globoesporte.com, o "recuo estratégico" parece ter surtido efeito.

Desde o início do ano o Colorado negocia a chegada do jogador que está no Flamengo, mas esbarra na complexidade da negociação, que envolve quatro partes: o próprio Flamengo, o Atlético-PR, clube que formou o atleta e que mantém parte de seus direitos, e o investidor Doyen Sports, que ajudou o clube carioca a bancar sua contratação.

Com o Urubu e os investidores, a negociação já está com os detalhes acertados. Resta apenas o acordo com o time paranaense, que vem fazendo jogo duro e exige uma compensação financeira para liberar o atleta até o final de 2018, quando também se encerra seu contrato com o time de Curitiba.

Agora, ao que tudo indica a última barreira foi superada. O Furacão receberá por empréstimo até o final do ano, o volante Eduardo Henrique e uma compensação financeira, que vinha sendo o maior empecilho. Dos investidores, o Colorado comprará 25% dos direitos do atacante. Com o Flamengo, a negociação já está acertada há algum tempo, tanto que o clube oo liberou dos treinamentos enquanto aguarda o desfecho da negociação.