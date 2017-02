Em três anos, Lava Jato rastreou R$ 4,1 bilhões de dinheiro sujo

No próximo dia 17 a Operação Lava Jato chegará ao seu terceiro "aniversário". E desde então, segundo levantamento do jornal O Globo, foram rastreados pelo menos R$ 4,1 bilhões pagos a políticos, partidos e funcionários públicos.

De acordo com a publicação, a maior parte do montante (R$ 1,9 bilhão) foi reconhecido pela Odebrecht, que admitiu ter pago o valor em subornos apenas no Brasil. Outro R$ 1,7 bilhão faz parte de processos e investigações em andamento, sem sigilo judicial. Os R$ 577,8 milhões restantesforam comprovados em ações já julgadas em primeira instância na Justiça Federal do Paraná e do Rio de Janeiro.

Além dos altos valores destinados a políticos e partidos de variados matizes e ideologias, o número de condenados também é considerável. Até agora, 83 pessoas foram sentenciadas em primeira instância, em grande parte graças aos acordos de leniência, que permitiram à Lava Jato se desdobrar para outras obras e instituições, além da Petrobras.

