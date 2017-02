Redação Bem Paraná com UOL

27/02/17 às 11:24 - Atualizado às 11:26 Redação Bem Paraná com UOL

(foto: Reprodução)

O ator Marlon Wayans, conhecido por sua participação no filme de comédia "As Branquelas", estreou na Sapucaí neste ano. Em entrevista ao portal UOL, até arriscou algumas palavras em português e exaltou o fato de ter muitos fãs brasileiros em suas redes sociais.

No bate-papo, o artista afirmou já estar apaixonado pelo Carnaval brasileiro e revelou que sempre quis visitar o Brasil e que conseguiu desta vez por ter terminado as gravações de seu programa pela NBC e ainda comentou sobre o lançamento de seu novo filme que estreará em breve no serviço de streaming Netflix.

Confira o vídeo acima