Casal faz sexo em banco e obriga clientes a esperar

Um caso inusitado registrado em Oaxaca, no México, chamou a atenção da imprensa mundial recentemente. Na semana passada alguns clientes do banco HSBC que se dirigiram a um terminal de caixas eletrônicos tiveram de esperar para realizar suas operações bancárias. É que um casal desinibido começou a fazer sexo no local, obrigando os clientes a esperarem os dois a terminar o ato libidinoso.

De acordo com o jornal "Metro", um grande grupo de clientes teria ficado do lado de fora, enquato o casal continuava no "maior love", sem se importar com o grupo de curiosos que acompanhava o momento de paixão.

Suspeita-se de que os dois "pombinhos" sejam professores que decidiram se afastar da manifestação grevista da categoria que ocorria nas proximidades. Como era de se esperar, acabaram viralizando nas redes sociais.

Confira o vídeo acima. Mas atenção: as imagens são de natureza sexual.