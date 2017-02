Paraná registra 17 afogamentos por dia; 12 pessoas já morreram em 2017

O Paraná registrou neste começo de ano uma média de 17 afogamentos por dia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, foram 993 ocorrências desde o começo do ano até hoje, que deixaram um saldo total de 12 mortes.

A última tragédia foi registrada na tarde de ontem, na Lapa, município da Região Metropolitana de Curitiba. A vítima foi um adolescente de 16 anos que se afogou em um tanque de peixes por volta das 14h30 na Estrada da Cachoeira, no bairro Faxinal.

Já no sábado, outra tragédia, desta vez em São José dos Pinhais, também na RMC. Um homem de 42 anos acabou se afogando em uma cava e foi retirado da água já sem vida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a maior parte das tragédias são registradas justamente em cavas, vitimando principalmente, homens com idade entre 16 e 23 anos. Nadar nesses lugares pode ser perigoso, já que não há como saber qual é o relevo do local escolhido para banho, além de poder haver buracos, galhos, limo ou outros obstáculos que dificultam ou impedem a saída da água.

O principal motivo para a ocorrência de afogamentos é a falta de cuidade do cidadão. Para a prática de atividades aquáticas, o recomendado é que as pessoas procurem locais com guarda-vidas. Além disso, caso veja alguém se afogando, o cidadão não deve entrar na água para tentar ajudar, pois pode se tornar mais uma vítima, mas acioonar os bombeiros pelo telefone 193, permanecendo no local até a chegada da guarnição para indicar o ponto exato onde aconteceu o afogamento.

AFOGAMENTOS 2017

Ocorrências: 993

Mortes: 12