A socialite Kim Kardashian não teria gostado do novo projeto do marido. Depois de descobrir pela imprensa que Kanye West estaria pretendendo lançar sua própria marca de cosméticos, ela teria iniciado uma "briga homérica" com o marido, segundo relatou a revista Star.

O chateamento da musa seria pelo fato de o rapper trabalhar com a linha de produtos sem sua ajuda ou apoio, especialmente pela novidade vir à tona meses depois dele ter um colapso que o levou à hospitalização psiquiátrica pr oito dias.

"Ela está com medo que assumir todo esse trabalho extra poderia afetar seriamente sua cura mental", afirmou uma fonte à publicação. "Ela não quer que Kanye trabalhe demais ou enfatize negócios ou envolva-se em qualquer coisa que possa afetar sua sensível situação de saúde. Kim queria apenas que Kanye passasse mais tempo com ela e as crianças e dedicasse menos tempo para iniciar novos negócios."