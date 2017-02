Tomlinson nega mágoa entre os ex-One Direction

Segundo Louis Tomlinson, não há nenhum tipo de mágoa entre os ex-integrantes da banda One Direction. Em entrevista à revista Rolling Stones, o músico afirmou que algumas pessoas "gastam tempo escrevendo o que querem", mas garantiu que "não há nenhuma rivalidade entre nós".

Para corroborar com sua afirmação, Louis destacou que no final do ano passado, quando estreou sua carreira solo no The X-Factor, seus ex-colegas de grupo deram total apoio, e isso numa época conturbada, em que a mãe do cantor havia morrido.

Questionado sobre a possibilidade de o grupo voltar à ativa, porém, ele afirmou que "ninguém sabe a resposta no momento", ressaltando ainda que todos estão aproveitando "uma agenda que não é tão cheia e lançando trabalhos solos".