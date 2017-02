Atlético-PR dá folga aos titulares e pode ir com reservas no clássico

(foto: Marco Oliveira/Site Oficial)

NAPOLEÃO DE ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De folga desde o sábado de Carnaval, o elenco do Atlético Paranaense só retornará aos trabalhos na terça (28), um dia antes do Atletiba 370, remarcado após a não-realização da partida do dia 19 para este dia primeiro de março.

O técnico Paulo Autuori declarou que a mudança do jogo não mudaria os planos de folga anteriormente traçados e que no máximo um ou outro atleta do grupo principal pode reforçar o time B. "Nós temos que aproveitar e trabalhar esse pessoal que está jogando na Libertadores. Pode ser que pontualmente alguns jogadores precisem de jogos, vamos analisar. Mas serão situações pontuais", disse.

Uma das possibilidades é a presença de Grafite, atacante suspenso para a primeira partida da fase de grupos marcada para 7 de março, na Arena, contra o Universidad Católica do Chile. O goleiro Weverton é outro que já apareceu em jogos do Paranaense com o time B, que ainda não venceu na competição: em quatro jogos, três empates e uma derrota, sendo dois destes jogos em casa, com placares de 0 a 0.

"O Atlético chega com a moral necessária, um início de época bastante complicado em função de termos disputado duas eliminatórias dificílimas", valorizou o técnico, ao ser perguntado sobre o uso dos reservas no clássico: "Independente de quem jogue, vai entrar com a confiança necessária."

Transmissão garantida

O Atletiba 370 terá transmissão pelo YouTube. Os clubes garantiram ainda na sexta-feira o credenciamento da equipe que fará a cobertura do jogo, problema apontado pela FPF para a não-realização da partida que seria dia 19/02. Novamente, o canal Esporte Interativo deixou seus profissionais à disposição dos clubes, que garantem ser essa uma transmissão independente.