Nos últimos anos, Curitiba vem perdendo participação em fundo de repasses

Curitiba perde participação em fundo de repasses desde 2013, segundo o secretário municipal de Finanças e Planejamento Vitor Puppi (foto: Valdecir Galor/SMCS)

A participação de Curitiba na chamada cota-parte do ICMS no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) vem caindo desde 2013 e atingiu em 2016 seu menor nível no período, de acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento.

Em 2013 Curitiba tinha um índice de 0,143, número que caiu para 0,127 no ano passado. O índice mede a participação de cada cidade no bolo total de arrecadação do imposto. A queda pode parecer pequena, mas a perda em dinheiro representa vários milhões de reais.

O valor recebido pelo município naquele ano – atualizado pelo IPCA – é equivalente a R$ 870 milhões; no ano passado, o valor foi de R$ 833 milhões, uma diferença de R$ 37 milhões a menos. O fundo tem um peso importante no conjunto das finanças da capital: em 2016 o valor representou 10% do orçamento total do município (R$ 8,3 bilhões).

De acordo com o secretário Vitor Puppi, a prefeitura vai trabalhar para estancar essa queda e recuperar a participação da cidade. É uma das formas de melhorar as finanças do município, asfixiadas por uma dívida de R$ 1,2 bilhão herdada da gestão anterior.

“Nossa preocupação é começar a resgatar a participação no fundo”, afirmou o secretário após audiência de prestação de contas na Câmara Municipal no dia 22/2, quando expôs o quadro aos vereadores da capital.

O que é

O FPM é constituído de repasses de dinheiro que a União arrecada com impostos; a cota-parte do ICMS faz parte do fundo e refere-se a repasses do governo do Estado. O rateio desses recursos estaduais leva em conta uma série de variáveis. A principal é a população da cidade, mas entram na conta também itens como fator ambiental, número de contribuintes omissos e valor adicionado das empresas, entre outros

A queda nos últimos anos foi influenciada pela crise econômica, mas segundo Puppi também por questões próprias da cidade e da administração.

A principal delas foi a saída de grandes empresas, que levaram suas sedes para outros municípios – casos como a fábrica da Ambev, da Positivo Informática e do HSBC. Com a mudança, foi junto o naco de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que caberia à cidade onde essa empresas geravam o imposto.

Um ponto administrativo que prejudicou Curitiba foi a falta de informações sobre o fator ambiental, por exemplo. Trata-se de repassar ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) a atualização sobre a área verde do município – se ela aumenta, recebe-se mais; sem informação a cidade perde.

Segundo Puppi, isso não foi feito nos últimos quatro anos. “Curitiba foi se perdendo em vários itens que compõem o índice”, resume o secretário.

Para 2017, a tendência ainda é de queda – a saída do HSBC, em 2016, por exemplo, terá impacto no exercício de 2017. A estimativa da secretaria é de que a participação da capital caia para 0,116, com repasses totais de R$ 803 milhões.

Medidas de recuperação

Para reverter o quadro, a Prefeitura vai tomar algumas medidas iniciais, diz Puppi.

Uma delas é criar incentivos para empresas – especialmente as grandes geradoras de ICMS – permanecerem aqui. As melhores ações a serem feitas neste sentido estão sendo estudadas, dentro de um contexto mais amplo de ajuste fiscal da administração. “Precisamos manter as empresas. Vamos criar condições para que elas fiquem aqui em Curitiba”, afirma o secretário.

Outra ação é atualizar o fator ambiental, um trabalho que deverá ser feito pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente junto ao IAP.

O município também vai trabalhar para diminuir os chamados “contribuintes omissos”, que são aqueles que não entregaram a Declaração Física Contábil (DFC) no prazo. É um controle feito pelo Estado, mas é possível orientar e alertar as empresas sobre a importância de entregar suas declarações. Esse documento influencia diretamente o “valor adicionado”, um item que mostra como estão as finanças das empresas e que pesa no distribuição do fundo para a cidade.

Veja o peso de Curitiba no Fundo de Participação dos Municípios

(Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento)

2012 – 0,136

2013 – 0,143

2014 – 0,136

2015 – 0,128

2016 – 0,127

2017 – 0,116 (estimativa)