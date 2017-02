Repórter da Globo é detido em Salvador

O repórter Felipe Santana, correspondente da Globo em Nova York, acabou sendo detido na noite de ontem em Salvador, onde passa o Carnaval. Segundo informações do portal UOL, o rapaz teria se envolvido em uma briga com dois policiais militares e agora é acusado de desacato à autoridade. O jornalista, por sua vez, acusa os policiais de truculência.

Como desacato nã é mais crime, o jornalista não foi preso, mas teve de ir até a delegacia assinar termo circunstanciado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A confusão teria começado quando Santana e um amigo, Bruno Della Latta, que trabalha na produção do Fantástico, provocaram um policial no circuito Osmar. O amigo do jornalista acabou sendo atingido por um cassetete na cabeça, teve um corte no supercílio e desmaiou, sendo encaminhado para o Hospital Aliança, onde ficou em observação. Já os policiais levaram socos, sofrendo ferimentos na boca e nos braços.

Todos os envolvidos foram encaminhados para fazer exame de corpo de delito.