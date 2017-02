Esporte retoma parcerias para ampliar oferta de atividades à população

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) têm reforçado o trabalho de reaproximação com as entidades esportivas para realização de convênios que possibilitem a ampliação das atividades oferecidas à população. Seis instituições já formalizaram convênios neste ano e mais duas estão com o processo encaminhado.

“Em 2012, a secretaria tinha convênio com 64 entidades, fortalecendo a disseminação e descentralização das atividades esportivas e físicas no município. Em 2016, o número havia caído para apenas 22 entidades conveniadas, o que representa uma grande perda para as comunidades, que deixaram de contar com projetos em suas regiões”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

O diretor de Esporte da Smelj, Carlos Pijak, ressaltou que os convênios facilitam o acesso da população a programas que desenvolvem a socialização e melhoria da qualidade de vida. “Por meio dos convênios, a Prefeitura amplia o alcance das ações esportivas no município, criando um ambiente propício para a prática de atividades saudáveis e revelação de novos talentos esportivos.”

O convênio com a Smelj garante o repasse de kits de equipamentos esportivos de acordo com o plano de trabalho da entidade e variam conforme as modalidades, abrangência e projetos. Os materiais podem incluir bolas, redes, bombas/bicos, apitos, raquetes, entre outros, que irão reforçar o desenvolvimento das atividades para a população.

Uma novidade para as entidades conveniadas neste ano será a possibilidade de participarem das ações de capacitações para organização de torneios e arbitragens promovidas pela Smelj.

Como participar

Entidades que tenham interesse em formalizar convênio precisam dispor de espaço físico para desenvolvimento das atividades, apresentar plano de trabalho, estar com a documentação em dia (para verificar a lista acesse http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2017/00190676.pdf) e desenvolver projetos de forma gratuita para a comunidade.

Após a assinatura do convênio, a diretoria de Esporte da Smelj faz os repasses de materiais e convites para ações, enquanto o Núcleo Regional da secretaria fará o acompanhamento mensal das atividades com visitas regulares e controle de ficha de frequência.