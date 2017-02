Carros atingem alegoria e põem em risco segurança de foliões em Olinda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fluxo intenso de veículos no centro histórico de Olinda (PE) está irritando e pondo em risco a segurança dos foliões. Carros, caminhões e viaturas circulam pelas ruas estreitas do Alto da Sé, onde acontece a concentração do encontro de bonecos gigantes. Um dos bonecos chegou a ser atingido levemente por um carro, mas não houve danos à alegoria nem ao manipulador ou bonequeiro, como são chamados. Com receio, os foliões se aglomeram nas calçadas à espera da saída dos gigantes. "Não está dando para ficar na rua, só quando o bloco sair mesmo é que acho que vão liberar para os foliões. Por enquanto está difícil", diz o mineiro Marcelo Souza. BONEQUEIROS Podendo chegar a quase quatro metros de altura, não tem como os bonecos gigantes passarem despercebidos do público. Quem na verdade "dá vida" a esses personagens é que quase não é visto pelos foliões. Os bonequeiros são homens em sua maioria autônomos ou desempregados. No Carnaval, eles veem a oportunidade de ganhar dinheiro brincando. O pescador Rosivaldo Ferreira, 50, há três anos complementa a renda carregando os bonecos de 17 a 19 quilos pelas ladeiras. "Um amigo convidou e eu resolvi aceitar o convite. O primeiro ano foi difícil, o boneco tremia, mas agora estou acostumado", disse. A estrutura é colocada sobre a cabeça dos homens. Para proteger há um pedaço de espuma. Segundo Ferreira, nos dois anos anteriores ele ganhou R$ 50 por desfile. "Este ano não sei o valor ainda, mas deve ser um pouco mais". Pedreiro desempregado, Dérico Alves, 24, também viu a oportunidade de ganhar um "trocado". "A gente precisa, mas também me sinto orgulhoso de fazer parte dessa tradição", afirmou o estreante.