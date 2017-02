Após ser homenageada na Sapucaí, Ivete Sangalo usa redes sociais para agradecer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ivete Sangalo foi homenageada neste domingo (27) no desfile de Carnaval da escola Grande Rio, que teve como enredo "Hoje é dia de Ivete". Pouco tempo depois de deixar a avenida, ela usou suas redes sociais para agradecer pela homenagem. "Gratidão. Obrigada, meu Deus, por tanto amor. Obrigada à minha linda Bahia que me fez nascer às margens do rio São Francisco e ter nas veias um sangue nordestino vivo e pulsante. Obrigada à minha comissão de frente tão acolhedora e talentosa. Obrigada à minha Grande Rio! Minha família sempre a minha inspiração! Viva tudo!", postou em sua página do Instagram, nesta segunda-feira (27).