Falece aos 56 anos o ator e carnavalesco Saul D'Ávila

O Carnaval de 2017 será de luto para os foliões de Curitiba. É que o ator Saul D'Ávila, fundador e diretor da escola de samba Embaixadores da Alegria, faleceu neste domingo, aos 59 anos. Filho dos atores Edson e Delcy D'Ávila, Saul foi por anos presidente da Liga das Escolas de Samba da Capital.

O artista tinha câncer e estava internado no hospital Erasto Gaertner. Seu velório acontecerá hoje, às 16 horas, no cemitério Jardim da Saudade, no bairro Portão.

Em nota divulgada por sua assessoria de comunicação, o prefeito Rafael Greca manifestou luto pela morte do artista. "Possam os Anjos velar seu repouso com cânticos de glória. A querida família seja consolada na fé de que Saul agora está do outro lado do Caminho. Curitiba pranteia o mestre de cultura".