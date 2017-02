AfroReggae desfila na avenida Primeiro de Março

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois anos ausente, o Bloco AfroReggae voltou a se apresentar no Carnaval de rua do Rio. Formado por integrantes do projeto social que ensina percussão a jovens em Vigário Geral, na zona norte, o grupo desfila pela avenida Primeiro de Março, no centro da cidade. A apresentação começou com rock. A primeira música tocada pelo bloco foi "Será", da Legião Urbana. Os foliões que seguem o bloco usaram as fantasias para fazer protestos políticos. Professores da rede estadual protestaram contra os atrasos nos pagamentos no Rio e pediram "Fora Temer". Um outro folião veio vestido de presidiário e uma máscara do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. COREOGRAFIAS Artistas do Afrocirco e bailarinos do Grupo Malaka, ambos projetos sociais e artísticos do AfroReggae, acompanham o bloco com performances em frente ao trio elétrico.