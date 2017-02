Caminhão tomba após colisão e bloqueia pista da Raposo Tavares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma colisão entre duas carretas ocorrida por volta das 10h20 desta segunda-feira (27) chegou a bloquear duas pistas da rodovia Raposo Tavares, na altura do km 38, segundo informações da Via Oeste, concessionária responsável pelo trecho. Um dos caminhões tombou, derramando a carga na via. Duas pessoas tiveram ferimentos leves. A pista em direção a São Paulo ficou bloqueada por cerca de 4h para destombamento do veículo por guinchos. Por volta das 14h, a via foi totalmente liberada No horário, a Raposo Tavares tinha 4 km de congestionamento em direção à capital e 1 km de lentidão no sentido interior, ainda como reflexo do acidente.